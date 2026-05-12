Монету со Стивом Джобсом выпустили в США

Выпуск памятной монеты призван отметить его вклад в развитие современной цифровой индустрии и влияние на технологическую культуру.
Редакция The GEEK сегодня в 16:53
Монетный двор США объявил о выпуске памятной долларовой монеты, посвященной сооснователю Apple Стиву Джобсу.

На монете изображен молодой Джобс в узнаваемом образе — водолазке, джинсах и кроссовках — на фоне типичного для Северной Калифорнии пейзажа с холмами, покрытыми дубами. По окружности выгравирована фраза «Make something wonderful» («Создай нечто чудесное»).

«Я рад отметить выпуск монеты номиналом 1 доллар, посвященной калифорнийским американским инновациям. Стив Джобс был выдающимся новатором и изменил то, как мир общается и взаимодействует. С помощью этой монеты Монетный двор чтит его невероятную работу и признает его важность как для Калифорнии, так и для Соединенных Штатов»,

— Пол Холлис, директор Монетного двора США.

Приобрети монету со Стивом Джобсом можно в двух наборах: 25 штук ($61) и 100 штук ($154,5).

