MIUI станет производительнее на старых смартфонах Xiaomi

Сейчас старение смартфонов происходит быстрыми темпами. И дело не столько в выпуске новых устройств, сколько в повышении производительности самой платформы. Это приводит к тому, что смартфоном можно было бы еще пользоваться некоторое время, но он уже не в состоянии стабильно работать на новых прошивках. Представители Vivo вроде бы как нашли выход в применение технологии увеличения оперативки за счет виртуальной памяти. По этому пути пошли и другие производители мобильных устройств.

Первыми стали представители Xiaomi, которые также заинтересовались этой возможностью. Здесь стоит упомянуть интересную возможность платформы Android, которая позволяет расширять виртуальную память. Правда, такая возможность не открыта для пользователей по умолчанию. Более того, на рынке есть подобные предложения в виде отдельных приложений, правда, для их реализации требуются права суперпользователя.

Видя все недочеты в сторонних вариантах реализации, представители Xiaomi решили сами реализовать это в своей прошивке. Пока нет данных, когда и на каких смартфонах она появится. Но то, что это будет реализовано в ближайшее время не вызывает сомнения. Есть вариант, что эта функция избавит пользователей от частой покупки новых смартфонов.