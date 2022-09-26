Минцифры опубликовало список специальностей в сферах IT и связи с отсрочкой от мобилизации

Минцифры опубликовало перечень из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. Заявление можно будет подать с 27 сентября через госуслуги в формате .csv и подписью гендиректора компании.

Также ведомство отмечает, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

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