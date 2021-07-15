Легендарная скрепка Clippy вернётся в Microsoft 365

Вчера Microsoft представила облачную платформу Microsoft 365. Её можно запускать на Windows 10 или 11, Mac, iPad, а также Android- или Linux-устройствах.
Microsoft в Twitter дала обещание заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на легендарную скрепку Clippy из Microsoft Office 97, но при условии, если пост наберёт 20 тысяч лайков.
На момент написания заметки твит набрал более 136 тысяч лайков и более 11 тысяч ретвитов. Поэтому ждём появления скрепки в 2021 году.
Совсем недавно Clippy появился в подборке ретро-обоев из Windows XP.
Поделитесь своим мнением!