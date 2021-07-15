Легендарная скрепка Clippy вернётся в Microsoft 365

Вчера Microsoft представила облачную платформу Microsoft 365. Её можно запускать на Windows 10 или 11, Mac, iPad, а также Android- или Linux-устройствах.

Microsoft в Twitter дала обещание заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на легендарную скрепку Clippy из Microsoft Office 97, но при условии, если пост наберёт 20 тысяч лайков.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

На момент написания заметки твит набрал более 136 тысяч лайков и более 11 тысяч ретвитов. Поэтому ждём появления скрепки в 2021 году.

Совсем недавно Clippy появился в подборке ретро-обоев из Windows XP.