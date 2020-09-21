Microsoft покупает Bethesda — на Xbox может появиться куча игр

Одной из проблем консолей Xbox было и остаётся отсутствие полноценных эксклюзивов, как это есть у Sony. Те игры, которые появляются на приставках Microsoft, выходят и на ПК, где «правит бал» Windows.

Но теперь в компании явно решили ограничить рынок для PlayStation. Там заявили о приобретении компании ZeniMax Media, в состав которой входит знаменитая Bethesda, не менее известные Arkane Studios, id Software, MachineGames, Tango Gameworks и другие.

Таким образом, в руках софтверного гиганта оказались права на такие игры и вселенные:

The Elder Scrolls;

The Elder Scrolls Online;

Вселенная Fallout;

Starfield;

DOOM;

Quake;

Wolfenstein;

Dishonored;

Prey (2017);

Deathloop;

The Evil Within;

Ghostwire: Tokyo.

За всё это компания заплатила 7,5 миллиарда долларов, но, похоже, корпорация намерена «отбить» эти деньги довольно быстро.

Отметим, что все новые игры Bethesda будут сразу выходить в сервисе Xbox Game Pass, что позволит Microsoft нарастить аудиторию пользователей и расширить платную подписку новыми проектами.

Забавный момент — Ghostwire: Tokyo и Deathloop будут временными эксклюзивами PlayStation 5. И хотя пока не говорится о том, что компания будет ограничивать Sony по части эксклюзивов, этого стоит ожидать. Ничего личного, просто бизнес.