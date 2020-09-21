Microsoft покупает Bethesda — на Xbox может появиться куча игр

Одной из проблем консолей Xbox было и остаётся отсутствие полноценных эксклюзивов, как это есть у Sony. Те игры, которые появляются на приставках Microsoft, выходят и на ПК, где «правит бал» Windows.
Но теперь в компании явно решили ограничить рынок для PlayStation. Там заявили о приобретении компании ZeniMax Media, в состав которой входит знаменитая Bethesda, не менее известные Arkane Studios, id Software, MachineGames, Tango Gameworks и другие.
Таким образом, в руках софтверного гиганта оказались права на такие игры и вселенные:
- The Elder Scrolls;
- The Elder Scrolls Online;
- Вселенная Fallout;
- Starfield;
- DOOM;
- Quake;
- Wolfenstein;
- Dishonored;
- Prey (2017);
- Deathloop;
- The Evil Within;
- Ghostwire: Tokyo.
За всё это компания заплатила 7,5 миллиарда долларов, но, похоже, корпорация намерена «отбить» эти деньги довольно быстро.
Отметим, что все новые игры Bethesda будут сразу выходить в сервисе Xbox Game Pass, что позволит Microsoft нарастить аудиторию пользователей и расширить платную подписку новыми проектами.
Забавный момент — Ghostwire: Tokyo и Deathloop будут временными эксклюзивами PlayStation 5. И хотя пока не говорится о том, что компания будет ограничивать Sony по части эксклюзивов, этого стоит ожидать. Ничего личного, просто бизнес.
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