Microsoft показала интерфейс Xbox Series X на видео

Все ближе анонс Xbox Series X, а значит, все больше деталей мы узнаем о новой игровой консоли. На этот раз представители Microsoft опубликовали очередной ролик. Главное, на что обратили внимание пользователи в этом ролике – это новый интерфейс игровой приставки, а также некоторых приложений.

Если это действительно правда, а верить в это можно, ведь информация официальная, то перед нами интерфейс, который работает на порядок быстрее. Это касается как выгрузки на домашнюю страницу, так и возвращение на домашний экран. В первом случае это происходит на 50% быстрее, чем раньше, во втором – на 30%. Но и это еще не все: сейчас нужно на 40% меньше памяти, чем это нужно было раньше.

Если говорить о старте продаж, то они запланированы на ноябрь 2020 года. А вот что касается ценников, то здесь стоит отметить, что базовая модель оценена в 500 долларов, но цена будет зависеть и от региона. Кроме того, в сентябре можно ожидать представление и упрощенной версии игровой консоли Xbox Series S, с более приемлемым ценником в 400 долларов. Эта версия может выйти в продажу даже раньше, чем основной вариант.