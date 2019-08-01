Скоро Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR

Microsoft Flight Simulator уже готовится к релизу, потому появляется всё больше новостей о проекте. Как заявили в компании Asobo, игра будет поддерживать шлемы виртуальной реальности, хотя при первом показе игры на E3 2019 разработчики не слишком задумывались о VR. Однако затем эта функция оказалась востребованной.

Итак, поддержка VR в игре будет, хотя и не сразу. Сначала игра будет работать только со шлемом HP Reverb G2, но в будущем обещана поддержка и других моделей. К слову, обновление обычной игры до VR будет бесплатным.

Игра появится в Microsoft Store и Xbox Game Pass, а также в Steam уже 18 августа. Что касается стоимости, то по предзаказу базовая версия обойдётся 4356 рублей. Расширенное и ультимативное издания обойдутся в 6533 и 8712 рублей соответственно.

И это, не считая платных DLC, которые будут добавлять новый контент. Одним из них станет дополнение с вертолётами. Они будут выходить каждые 2-3 месяца. А ещё ежемесячно обещаны бесплатные DLC, вносящие изменения в мир. Отметим также, что запланировала возможность для нескольких игроков управлять одним самолётом.