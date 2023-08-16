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Microsoft Defender научился распознавать пиратские Windows и блокировать их

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Валентин Снежин сегодня в 13:55

Пользователи пиратских версий операционных систем Windows столкнулись с новой преградой. Компания Microsoft выпустила патч Security Intelligence Update 1.395.68.0, внедривший возможность для встроенного антивируса Microsoft Defender определять нелицензионные версии ОС и противостоять им.

Суть изменений заключается в блокировке службы KMS (Key Management Service), широко использующейся для активации пиратских копий Windows, а также в сбросе активации на системах, ранее «зарегистрированных» с помощью нелегальных ключей.

Microsoft собралась вести борьбу с распространением пиратских версий операционных систем. Хотя данный патч пока не внедрен в официальные версии Windows 10 и 11, ситуация может измениться в любой момент.

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Источник:
Neowin
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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