Мегафон запускает виртуального оператора фиксированного интернета

Довольно необычное решение запускает «Мегафон». Это Fixed Virtual Network Operator, проще – FVNO, то есть виртуальный оператор фиксированного интернета. Суть проекта заключается в следующем. «Мегафон» со своей дочкой в лице ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», предоставляют услуги локальным интернет-провайдерам. Среди услуг есть проводной интернет, цифровое телевидение, а также услуги мобильной связи.

Чем это выгодно сторонам? Все просто. «Мегафон» распространяет свои услуги на отдаленные регионы, а локальные провайдеры имеют возможно более развить свою сеть услуг и получать от этого дополнительный доход. Рекламная компания, прием платежей, обслуживание клиентов, а также продажа брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок берет на себя «Мегафон».

Как говорится в заявлении представителей «Мегафона», эта модель прозрачна для всех, включая провайдеров и абонентов. Уже сейчас идет процесс заключение договоров с несколькими региональными провайдерами. А первым стал крупнейший провайдер из Архангельска – «Реал». Теперь жители этого района могут подключится к тарифу «Объединяй!» под брендом «Мегафон».