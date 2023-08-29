Marshall представил стильные TWS-наушники Motif II ANC

Компания Marshall представила новые внутриканальные наушники Motif II ANC. Помимо фирменного стиля, новинка предложит пользователю длительное время автономной работы, а также поддержку новейшего стандарта Bluetooth 5.3 LE, который обеспечивает более высокое качество звука на совместимых устройствах.

Наушники Motif II ANC оборудованы 6-миллиметровыми динамиками и системой активного шумоподавления (ANC) с режимом прозрачности. Новинка оснащена Bluetooth версии 5.3 LE, есть влагозащита от брызг и пота по стандарту IPX5.

Каждый наушник весит 4,31 грамма, оснащён тремя микрофонами, и сенсорной площадкой для управления музыкой и телефонными звонками. Заявлена поддержка кодеков SBC, MPEG-2, AAC и LC3.

Автономность составляет до 6 часов в режиме ANC и до 9 часов без него, футляр может продлить этот показатель до 43 часов. Есть беспроводная и быстрая зарядка, последняя, за 15 минут обеспечит до 1 часа прослушивания музыки.

В США наушники Marshall Motif II ANC поступят в продажу 12 сентября по цене 199 долларов (18 950 ₽).