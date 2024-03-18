Apple Watch Series 10 смогут измерять артериальное давление

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что новые Apple Watch, которые выйдут осенью, вероятно, получат датчик измерения артериального давления.

В декабре прошлого года Гурман уже рассказывал об этой функции. По его словам, технология сможет предупреждать пользователей, когда их артериальное давление слишком высокое, и рекомендовать им записаться на прием к врачу. В будущем, благодаря обновлению датчиков, Apple Watch смогут предоставлять пользователям более точные показания.

На рынке уже есть устройства, которые измеряют артериальное давление. Например, HUAWEI Watch D использует надувную манжету для измерения. Интересно будет посмотреть, как Apple реализует технологию.

Ожидается, что новые Watch Series 10 (или X) Apple выпустит в сентябре.