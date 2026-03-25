OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

Компания OpenAI объявила о закрытии проекта Sora, который позволял генерировать видеоролики с помощью ИИ. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

Команда поблагодарила пользователей за участие в развитии сервиса и отметила вклад сообщества. Разработчики подчеркнули, что созданный контент и активность авторов имели значение, несмотря на принятое решение о закрытии Sora.

В последние месяцы Sora стремительно теряла аудиторию. При этом оставшиеся активные пользователи создавали значительную нагрузку на инфраструктуру, поскольку генерация видео требует гораздо больше вычислительных ресурсов по сравнению с текстовыми моделями.