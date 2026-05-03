Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман прокомментировал опасения о том, что искусственный интеллект массово заменит людей на рабочих местах. Он назвал такие прогнозы чрезмерно пессимистичными в долгосрочной перспективе.

По словам Альтмана, задача OpenAI заключается в создании инструментов, которые дополняют и расширяют возможности человека. Он считает, что ИИ будет менять профессии и рабочие процессы, но не должен полностью устранять необходимость в людях.

Тема стала особенно заметной на фоне сокращений в технологических и игровых компаниях. Часть работодателей уже связывает увольнения с внедрением ИИ-инструментов, которые берут на себя часть задач программистов, дизайнеров, аналитиков и других специалистов.

Дополнительное давление на рынок труда создают прогнозы других ИИ-компаний. Например, глава Anthropic Дарио Амодеи ранее говорил, что ИИ может взять на себя значительную часть программирования в ближайшие месяцы.

Альтман придерживается более осторожной позиции. Он признаёт, что рынок труда изменится, но считает главным сценарием не полное исчезновение профессий, а переход людей к более сложным и продуктивным задачам.

По его мнению, в будущем ИИ может снизить долю рутинного и тяжёлого труда, а люди смогут сосредоточиться на работе, где важны адаптация, ответственность и принятие решений.