Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях | The GEEK
Новости

Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях

По его словам, ИИ должен расширять возможности человека, а не полностью вытеснять его с рынка труда.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:31
Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман прокомментировал опасения о том, что искусственный интеллект массово заменит людей на рабочих местах. Он назвал такие прогнозы чрезмерно пессимистичными в долгосрочной перспективе.

По словам Альтмана, задача OpenAI заключается в создании инструментов, которые дополняют и расширяют возможности человека. Он считает, что ИИ будет менять профессии и рабочие процессы, но не должен полностью устранять необходимость в людях.

Тема стала особенно заметной на фоне сокращений в технологических и игровых компаниях. Часть работодателей уже связывает увольнения с внедрением ИИ-инструментов, которые берут на себя часть задач программистов, дизайнеров, аналитиков и других специалистов.

Дополнительное давление на рынок труда создают прогнозы других ИИ-компаний. Например, глава Anthropic Дарио Амодеи ранее говорил, что ИИ может взять на себя значительную часть программирования в ближайшие месяцы.

Альтман придерживается более осторожной позиции. Он признаёт, что рынок труда изменится, но считает главным сценарием не полное исчезновение профессий, а переход людей к более сложным и продуктивным задачам.

По его мнению, в будущем ИИ может снизить долю рутинного и тяжёлого труда, а люди смогут сосредоточиться на работе, где важны адаптация, ответственность и принятие решений.

Обсудить

Главное по теме

Новости Codex от OpenAI стал универсальным ИИ-агентом для рабочих задач

Теперь ИИ-агент может работать с приложениями на компьютере, подключаться к рабочим сервисам и помогать с повседневными задачами.
Новости OpenAI выпустила GPT-5.5 для программирования, исследований и офисной работы Новости ChatGPT, Codex и Atlas объединят в единое приложение для ПК

Похожие материалы

OpenAI OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora

Разработчики поблагодарили авторов за создание роликов.

 ChatGPT OpenAI обновила линейку ИИ-моделей: вышли GPT-5.4 mini и nano

Они стали быстрее, дешевле и получили расширенные возможности для работы с текстом и данными.

 ChatGPT OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

Меньше нравоучений, больше пользы.

 OpenAI OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

Компания Сэма Альтмана решила «начать с простого» на фоне роста цен на память.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы В США выросли цены на восстановленные консоли PlayStation 5 Apple удалила браузер «Луна» из App Store без объяснения причин Nubia Z80 Ultra обошёл Oppo и Honor в апрельском рейтинге AnTuTu Юбилейный iPhone может получить новый OLED-экран Samsung без поляризационной плёнки Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры