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Новости

В Ситилинке стартовали продажи MacBook Pro на M2

В Ситилинк завезли новые ноутбуки MacBook Pro на процессоре M2. Продажи стартовали 3 сентября на сайте компании. Это один из первых крупных ритейлеров техники и электроники, который начал продажи нового MacBook.

Стоимость MacBook Pro на M2 в модификации 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD составляет 149 990 рублей. Всего на выбор доступно четыре модели.

По словам руководителя направления «Ноутбуки и ПК» отдела закупок Ситилинка Алексея Дашкевича, цены на новые ноутбуки от Apple относительно низкие, при условии уплаты пошлин и налогов при импорте, а также наличии гарантии от продавца, которую зачастую не предоставляют менее крупные игроки рынка.

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Источник:
Ситилинк
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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