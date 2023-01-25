MacBook Pro 2023 на M2 Pro и новый MacMini получили медленный SSD

Недавно представленный MacBook Pro на M2 Pro и 512 ГБ памяти, получил более медленный SSD, по сравнению с аналогичной моделью 2021 года.

Как показало тестирование SSD в новом MacBook Pro выдаёт скорость чтения 3154 Мбит/с и 2973 Мбит/с на запись. Аналогичная модель в лице MacBook Pro с M1 Pro в тесте показывает 3950 Мбит/с и 4900 Мбит/с, соответственно.

Ухудшение связано с переходом Apple на крупные NAND-модули памяти, ведь в новинке 2023 года используется один модуль на видимой части материнской платы. Модель 2021 года оснащалась 512 ГБ из четырех NAND-накопителей по 128 ГБ каждый. Поэтому получался значительный прирост в скорости работы.

Mac mini с чипом M2 и 256 ГБ памяти также получил медленный SSD, по сравнению с моделью на процессоре M1. В тесте на чтения/запись Mac mini c M2 выдает около 1500 Мбит/с, что на 30-50% ниже, чем результат предыдущего поколения.

При этом ранее похожая история приключались с ноутбуками MacBook Air и MacBook Pro работающих на процессорах M2.