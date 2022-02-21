Apple создаёт MacBook с 20-дюймовым гибким экраном

Компания Apple работает над MacBook с гибким экраном. Об этом сообщает аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

По информации Янга, сейчас Apple находится в процессе переговоров с поставщиками комплектующих для складного дисплея диагональю около 20 дюймов. Максимальное разрешение такого дисплей может составить 4K и выше.

Новый MacBook можно будет использовать в качестве виртуальной клавиатуры или как внешний монитор, подстраивая его под свои нужды.

Выход необычного MacBook с гибким экраном может произойти в 2025 году.

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