Французский Apple Store продал Mac Studio до официального старта продаж

Во Франции один из первых покупателей Mac Studio уже получил свой заказ. Хотя официально поставки должны начаться только с 18 марта.

О ситуации рассказал портал Mac4Ever. Мужчина по имени Саймон сегодня получил свой Mac Studio из местного Apple Store. При этом свой заказ он сделал всего день назад.

Саймон щедро поделился живыми фото.

Стоимость Mac Studio с M1 Max с 32 Гб оперативной и 512 Гб SSD памяти составляет 2999€. Версия с M1 Ultra, 64 Гб оперативной и 1 Тб SSD-памяти — 4599€.

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