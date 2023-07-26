М.Видео-Эльдорадо открыли предзаказ на складные смартфоны Samsung Galaxy пятого поколения

М.Видео-Эльдорадо объявили о начале предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy. В предложении представлены две модели — Flip5 и Fold5. Смартфон Galaxy Flip5 доступен в четырех цветах — мятный, лаванда, графит и бежевый, а также в двух вариантах встроенной памяти: 256 Гб и 512 Гб. Смартфон Galaxy Fold5 предлагается в трех цветах — голубой, чёрный и бежевый, а также в трех вариантах памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

Стоимость смартфонов Galaxy Flip5 начинается от 109 999 рублей, в то время как Galaxy Fold5 стоит от 189 999 рублей. Покупателям также предоставляется возможность оформить рассрочку на 30 месяцев. Кроме того, клиенты получат повышенный кешбэк в рамках программы лояльности. Гарантия на данные устройства составляет один год.