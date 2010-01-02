Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Netflix анонсировала CG-сериал Resident Evil: Infinite Darkness

Capcom и Netflix официально анонсировали анимационный мини-сериал Resident Evil: Infinite Darkness. Дебютный трейлер и постер показали в рамках Tokyo Game Show Online 2020.

Судя по ролику, главными героями сериала будут он Кеннеди и Клэр Редфилд из Resident Evil 2. И, хотя пока сюжет не раскрывается, логично предположить, что он будет вращаться именно вокруг этой пары персонажей, а также будет связан с игрой. Впрочем, это пока что не подтверждено официально.

  • Resident Evil Infinite Darkness Netflix Trailer 2

Релиз планируется в 2021 году, но точной даты пока нет. Остальные подробности создатели планируют раскрыть позже.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить