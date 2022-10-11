Вышел первый в мире дипфейк-сериал «ПМЖейсон»

В России сняли первый в мире дипфейк-сериал с Киану Ривзом, Джейсоном Стэйтемом и Марго Робби.

Комедия состоящая из десяти эпизодов по 3-4 минуты расскажет о том, как Стэйтем живёт в российской деревне после небольшого перерыва в Голливуде.

Джейсон готовится к застолью в своём загородном доме. Первым к нему приезжает Киану Ривз с целым багажником оружия. Какой секрет скрывает от него старый друг? Описание первой серии «ПМЖейсон»

Над его созданием работала российская компания Agenda Media Group, которая смогла создать образы голливудских звёзд при помощи технологии, заменяющей лица оригинальных актеров на других. Сериал носит пародийный характер, поэтому использоваться образы других людей не запрещено, об этом рассказали в самой студии.

Все серии дипфейк-сериала «ПМЖейсон» можно посмотреть на YouTube. Выглядит он интересно и довольно смешно, поэтому рекомендуем для ознакомления.

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