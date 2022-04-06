4 мультсериала, которые помогают отвлечься

Только вспомните: приходишь после школы домой, родители на работе, ты заваливаешься на диван, включаешь телевизор, а там парад из мультиков часа на четыре. Ностальгировать и мысленно переноситься в эту тему можно вечно. Именно поэтому собрали список мультфильмов, которые стоит пересмотреть здесь и сейчас. Хорошее настроение гарантировано.

Как говорит Джинджер

В детстве я смотрела его и не вникала. Сейчас, спустя лет 15 я пересмотрела его от начала и до конца и нашла только плюсы. Ситуации и события немного наивны, но это не отталкивает, а за взрослением Джинджер интересно наблюдать.

Больше всего в «Как говорит Джинджер» нравятся персонажи. Из детства они запомнились как-то более буквально: блондинка из обеспеченной семьи значит героиня отрицательная, невнятный мальчик в толстовке значит глупый. На самом деле, они не делятся на отрицательных и положительных. Они просто разные. Мой любимчик в этой истории — Карл. Смеюсь в голос от всех диалогов и ситуаций, которые он проворачивает со своим другом Хутси.

Жизнь с Луи

Мультсериал создал американский комик Луи Андерсон. В основу легла отчасти его жизнь, отчасти то, какой он бы хотел её видеть.

Главным героем является обычный мальчик Луи, который живет в большой семье в маленьком городе штата Висконсин. В семье, на минуточку, 11 детей и это реальный факт из семьи комика. Мальчик постоянно попадает в интересные ситуации, о которых рассказывается с хорошим юмором.

Рекомендуем сначала посмотреть мультфильм, а потом почитать о самом Луи Андерсоне. Станет немного тоскливо, но просмотренные серии вызовут еще больше теплых чувств.

Дикая семейка Торренбери

Еще один мультфильм из серии «дома, после школы». Здесь рассуждений и смыслов маловато. Но это компенсируется динамичными приключениями семьи.

Главными героями является семья, которая путешествует по миру на фургоне. Отец — Найджел ведет документалки о природе, которые снимает его жена Мэриан. У них две дочери Элайза и Дебби. Младшая, разговаривает с животными, а ее лучшим другом является шимпанзе по имени Дарвин.

В мультфильме много животных и природы, а главные отрицательные персонажи — браконьеры. Просто, забавно и легко.

Гравити Фолз

Этот мультсериал относительно новый, поэтому к категории «из детства» он не подходит. Но в редакции единогласно согласились, что мультик — лучший, поэтому без него в этом списке не обойтись. Если по каким-то причинам, вы его не видели, то вот он знак.

В городок Гравити Фолз приезжают брат и сестра. Там начинается куча паранормальных явлений и увлекательных приключений. Все это сопровождается отличным легким юмором. Сочетание просто идеальное. Не завести себе любимчика среди героев просто невозможно (Пухля ван лав).

Единственный минус этого мультфильма — его закрыли и продолжения не будет.

Пишите ваши рекомендации в комментариях.

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