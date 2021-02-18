LG создают складной дисплей для Apple

У подразделения LG, которое занимается разработкой смартфонов сейчас не совсем определенное будущее. А вот у отдела, который ведет разработку дисплеев, недостатка в идеях или потенциале развития нет и в будущем не предвидится. На одном из китайских ресурсов появилось сообщение, что Apple поручила компании LG Display начать разработку складной панели для будущего iPhone.

Согласно отраслевым источникам, подразделение LG, отвечающее за разработку и производство панелей для дисплеев, работает с Apple пока что, только над прототипом. Еще не подтверждено, будут ли будущие iPhone иметь складные OLED-дисплеи производства LG, или представители Apple обратятся к другим производителям.

Сообщения, поступавшие ранее на этой неделе, также подтвердили, что Apple планирует выпустить в 2023 году складной телефон с поддержкой Apple Pencil. Это вернет компанию в одну нишу с Huawei, Samsung и Motorola, которые уже выпустили свои первые складные устройства в 2019 году. Есть большая вероятность того, что компания рассчитывает выйти на рынок только после того, как технология станет достаточно зрелой.