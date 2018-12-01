LG B Project — готовится первый смартфон-свиток
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Новости

LG B Project — готовится первый смартфон-свиток

Компания LG явно опоздала «снять сливки» с хайпа вокруг складных смартфонов с гибкими экранами. И потому, как сообщается, готовит первый смартфон с гибким скручивающимся дисплеем. Это называется B Project и, как сообщается, уже налажено мелкосерийное производство прототипов. На этом этапе запланировано выпустить от 1000 до 2000 единиц.

О характеристиках смартфона данных практически нет. Сообщает лишь, что, что дисплей будет выполнен по технологии OLED, которую разработали совместно с инженерами китайской компании BOE.

Пока что нет данных о том, как именно реализован механизм, однако очевидно, что смартфон должен быть достаточно прочным. Скорее всего, до релиза это смогут сделать.

При этом отметим, что такую идею в LG запатентовали в 2018 году, хотя наличие патента не означает готового решения. В последнее время компания запатентовала много конструкций, как и её конкуренты.  Но ни одна пока не увидела свет.

Кроме того, в недавнем пресс-релизе компания заявила, что надеется к 2024 году представить растяжимые дисплеи с 20-процентным удлинением. Впрочем, подобные решения разрабатывают и многие другие компании.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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