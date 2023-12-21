Представлен LG UltraGear 32GS95UE – первый в мире OLED-монитор с режимами 4K/240 Гц и FHD/480 Гц

Компания LG Electronics анонсировала линейку новых геймерских OLED-мониторов UltraGear. Серия включает в себя долгожданный 32-дюймовый игровой монитор (модель 32GS95UE), который получил функцию «Dual-Hz», позволяющую нажатием кнопки менять разрешение и частоту обновления в зависимости от игрового процесса.

Этот монитор поддерживает два режима: разрешение 4K (3840×2160) с частотой 240 Гц и разрешение Full HD (1920×1080) с частотой 480 Гц. Менять частоту можно нажатием одной кнопки.

Время отклика монитора всего 0,03 мс (GtG), охват цветовой гаммы DCI-P3 98,5%, а коэффициент контрастности 1 500 000:1. Кроме того, монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и совместим как с NVIDIA G-Sync, так и с AMD FreeSync Premium Pro. Варианты подключения: два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

Монитор создает объемное звучание благодаря технологии Pixel Sound и встроенной фронтальной звуковой системе с двумя низкочастотными динамиками и поддержкой DTS Virtual:X. Динамики спрятаны за самой OLED-панелью, что экономит пространство на столе.

Помимо флагманского монитора, LG представляет еще пять моделей с OLED-панелями, поддерживающими разрешение до 3440×1440:

39GS95QE – 39 дюймов (3440×1440)

34GS95QE – 34 дюйма (3440×1440)

45GS95QE – 44,5 дюйма (3440×1440)

45GS96QB – 44,5 дюйма (3440×1440)

27GS95QE – 26,5 дюйма (2560×1440)

Официально новинки представят в 2024 году.