Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70

Lenovo готовит возвращение на рынок игровых смартфонов. Компания подтвердила, что представит новый Legion Y70, который станет первой такой моделью бренда за последние несколько лет.

Предыдущий смартфон этой линейки вышел ещё в 2022 году, после чего Lenovo фактически взяла паузу в игровом мобильном сегменте. Теперь компания собирается закрыть этот пробел и снова встроить смартфон в свою игровую экосистему, куда уже входят ноутбуки, планшеты и аксессуары.

Судя по позиционированию, новый Legion Y70 делают с акцентом не только на производительность, но и на ИИ-функции для игр. Lenovo говорит о более умной оптимизации, улучшенной отзывчивости, точности управления и плавности картинки.

Подробные характеристики устройства пока не раскрываются. Однако уже ясно, что бренд хочет сделать ставку не просто на мощное железо, а на более цельный игровой опыт, где важны и стабильность, и управление, и общее ощущение от игры.

Официальная премьера Legion Y70 нового поколения состоится в мае в Китае.