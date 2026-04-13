Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70

Редакция The GEEK сегодня в 09:18
Lenovo готовит возвращение на рынок игровых смартфонов. Компания подтвердила, что представит новый Legion Y70, который станет первой такой моделью бренда за последние несколько лет.

Предыдущий смартфон этой линейки вышел ещё в 2022 году, после чего Lenovo фактически взяла паузу в игровом мобильном сегменте. Теперь компания собирается закрыть этот пробел и снова встроить смартфон в свою игровую экосистему, куда уже входят ноутбуки, планшеты и аксессуары.

Судя по позиционированию, новый Legion Y70 делают с акцентом не только на производительность, но и на ИИ-функции для игр. Lenovo говорит о более умной оптимизации, улучшенной отзывчивости, точности управления и плавности картинки.

Подробные характеристики устройства пока не раскрываются. Однако уже ясно, что бренд хочет сделать ставку не просто на мощное железо, а на более цельный игровой опыт, где важны и стабильность, и управление, и общее ощущение от игры.

Официальная премьера Legion Y70 нового поколения состоится в мае в Китае.

Представлен Lenovo Legion Y700 Gen 5 — топовый игровой планшет за 52,5 тыс. рублей
Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет
Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 4 с чипом Snapdragon 8 Elite
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)
