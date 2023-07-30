Lenovo представила бизнес-ноутбук Yoga Air 14s 2023

Lenovo представила на китайском рынке свой новый бизнес-ноутбук Yoga Air 14s 2023. Он обладает легким и прочным металлическим корпусом, а его вес составляет всего 1,28 кг.

Lenovo Yoga Air 14s 2023 оснащен кастомным процессором Ryzen 7 7840S, который является вариантом Ryzen 7 7840U. Оперативная память этого ноутбука составляет 32 ГБ, а для хранения данных предоставлено 1 ТБ.

Экран Yoga Air 14s 2023 выполнен по технологии OLED и имеет диагональ 14,5 дюйма с разрешением 2,9К. Кадровая частота экрана составляет 90 Гц, а максимальная яркость достигает 600 кд/кв.м. Также этот дисплей обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета с 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Одной из интересных особенностей новинки является наличие целых 6 динамиков, что обеспечивает качественное звучание при прослушивании аудио и видео контента.

Пока что официальная стоимость Lenovo Yoga Air 14s 2023 неизвестна.