Lenovo представила флагманский смартфон Legion Y70 на Snapdragon 8+ Gen 1

Компания Lenovo представила флагманский игровой смартфон Legion Y70. Он работает на Snapdragon 8+ Gen 1 и обладает экраном 144 Гц.

Новинка получила 6,67-дюймовая OLED-матрицу с разрешением HD+, яркостью 1000 нит и поддержкой HDR10+. Область охвата составляет 100% цветовой гаммы DCI-P3.

За автономность отвечает аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 68 Вт. По словам производителя, смартфон может проработать до 18 часов просмотра видео или до 35 часов прослушивания музыки.

Сзади разместились три основных камеры: 50 Мп с оптическим стабилизатором, широкоугольная на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Для селфи предусмотрен модуль на 16 Мп. Из прочего: USB-C, поддержка 5G и Android 12 с фирменной оболочкой ZUI 14.

Стоимость Legion Y70:

8+128 ГБ — 2970 юаней (26 300 рублей);

12+256 ГБ — 3370 юаней (30 000 рублей);

16+512 ГБ — 4270 юаней (38 000 рублей).

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