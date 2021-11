Leica выпустила лимитированную камеру D-Lux 7 Vans x Ray Barbee

Leica представила лимитированную версию Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee — камеру, которая появилась в результате коллаборации с двумя легендами скейтбординга: компанией Vans и Рэем Барби, американским скейтером.

Новинка облачена в чёрно-белую клетку, которая повторяет узнаваемый паттерн Vans. На верхней панели камеры размещены автограф Рэя Барби и логотип Vault — суббренда Vans, который используется для выпуска премиальных продуктов и эксклюзивных коллабораций.

Специально разработанные плечевой ремень и тканевый чехол для камеры выполнены в тёмно-зелёном цвете. На одной стороне чехла — цитата Барби, ставшая девизом этой коллаборации — “The joy is in capturing the journey”, на другой — знаменитая фраза, произнесённая Эрнстом Лейтцем II и ознаменовавшая серийный запуск производства камер Leica в 1924 году: “Ich entscheide hiermit: Es wird riskiert” (с немецкого — «Я решил пойти на риск»).

По техническим характеристикам лимитированная версия Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee идентична камере серийной модели, особенностями которой являются увеличенная матрица с отношением сторон 4/3 и универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием (24–75 мм в 35 мм эквиваленте).

В России лимитированная версия Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee будет стоить 127 075 руб.