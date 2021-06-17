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Новости

Leica показала свой первый смартфон за 1700 долларов

Немецкая компания Leica представила свой новый первый смартфон под названием Leitz Phone 1. Его показали на пресс-конференции в Токио. При этом производитель заявил, что это, фактически, переименованная модель Sharp Aquos R6.

Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей IGZO OLED с разрешением 2730×1260 пикселей и частотой до 240 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Также поддерживается карат microSD объёмом до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч.

Основная камера получила модуль на 20 МП, селфи — 12,6 МП. Есть объектив Summicron с 7 линзами. Также отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Новинка пока что ожидается только в Японии по цене в 1700 долларов. Предзаказы стартуют завтра, продажи — в конце июля.

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Источник:
Engadget
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