Прототип камеры Leica от Джони Айва попадет на аукцион

Кроме iPhone и прочей продукции Apple, всеми известный Джонатан Айв вместе с Марком Ньюсоном, успели разработать дизайн камеры Leica. Единственный прототип был создан в 2013 году, и в июне этого года он попал на аукцион Leitz Photographica Auction. Отмечается, что прототип был создан при разработке (RED) Leica M, которую продали в 2013 году на благотворительном аукционе за 1,8 млн долларов.

Внешний вид прототипа сильно напоминает финальный вариант (RED) Leica M, но без некоторых деталей. Он получил гладкий корпус с отражающей металлической поверхностью, имеет другую маркировку на органах управления и лишен отметок на объективе APO-Summicron-M 50mm F2 ASPH.

Торги за камеру Leica M начнутся от 100 тысяч евро, а финальная стоимость достигнет до 250 тысяч евро.