На фотографическом аукционе в Вене будут представлены два уникальных лота из России

12 июня в Вене состоится 38-ой аукцион Leitz Photographica Auction, на котором будет представлена раритетная фототехника стоимостью в сотни тысяч евро. Среди 469 лотов аукциона уникальными являются два образца с постсоветского пространства.

Один такой лот — аналоговая камера ФК-6, разработанная киевским заводом «Арсенал» для использования во время космического полёта «Союз — Аполлон» в 1975 году. Этот полёт стал первым в истории международным космический полётом: советский космический корабль «Союза-19» состыковался с американским космическим кораблем «Апполон».

Советский экипаж состоял из космонавтов Алексея Леонова и Валерия Кубасова, которые для документирования полёта получили специально разработанную фотокамеру ФК-6 — среднеформатный зеркальный фотоаппарат со сменной оптикой.

Камера и объективы были сконструированы с учётом необходимости использования в атмосфере с повышенным содержанием кислорода и обладали повышенной пожаробезопасностью: были использованы только негорючие материалы, модифицированные для жестких условий во время космических полётов.

Командир экипажа «Союза-19» Алексей Леонов запечатлел своего коллегу — космонавта Валерия Кубасова с камерой ФК-6 в руках.

Фотоаппарат ФК-6 упоминается в документах американского космического центра «Конструктивные особенности испытательного проекта “Аполлон-Союз” и в окончательном плане полёта. Эта камера с серийным номером 97523 является единственной в своём роде, находится в рабочем состоянии и как лот представлена на аукционе вместе в оригинальными объективами Арсенал В-12 2,8/90 мм и M-26 3,5/45 мм.

Оценочная стоимость лота — 40–50 тысяч евро.

Ещё один уникальный лот — прототип фоторужья ФС-3, созданный петербургским Государственным оптическим институтом (ГОИ) для Балтийского флота СССР. На протяжении почти 900 дней блокады Ленинграда ГОИ не прекращал производство и исследования, и в 1943 году было сконструировано данное фоторужье как дальномерная разведывательная фотокамера, оснащенная массивным 60-сантиметровым объективом с максимальной диафрагмой f/4,5.

Разработка происходила в режиме секретности, и единственная оригинальная документация, свидетельствующая о существовании этого прототипа, — это копия фотографии, на которой изображен офицер Балтийского флота во время испытаний фоторужья. Этот прототип с серийным номером 1717 по неподтвержденной информации может быть единственным экземпляром, созданным для проведения испытаний.

Оценочная стоимость — 60–70 тысяч евро.

Кроме перечисленных лотов, на аукционе традиционно будет представлена подборка раритетов Leica — таких как камера Leica MP2 Chrome с электромотором оценочной стоимостью 300–350 тысяч евро. Эта камера стала первой экспериментальной М-камерой с электроприводом, спроектированной в 1950-х годах. Тогда была выпущена всего 21 хромированная камера и менее 10 из них сохранились с оригинальным электромотором.

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