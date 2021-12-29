LEGO показала новый набор с Соником по игре 1991 года

Компания LEGO представила набор из серии Ideas, который посвящён игре Sonic the Hedgehog. Эту идею предложила 24-летняя пользовательница Вив Граннелл из Великобритании. Эту идею приняли в компании и выпустили соответствующий набор.

Конструктор повторяет уровень «Зелёные холмы» из игры 1991 года. Набор включает 1125 деталей и 5 мини-фигурок — Соник, Crabmeat, Moto Bug, Доктор Эггман и стенд с Изумрудами Хаоса.

Новинка появится в продаже 1 января 2022 года по цене в 70 долларов (около 5 100 рублей). Пока неясно, когда набор появится в России и сколько будет стоить здесь.

Отметим, что это не первый подобный набор у LEGO. В 2016 году Соник и некоторые другие персонажи впервые появились в виде набора фигурок для этих конструкторов. Похоже, в будущем можно ожидать и другие решения.