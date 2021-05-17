LEGO выпустила самый масштабный набор по вселенной Marvel

LEGO представила знаменитое здание редакции газеты The Daily Bugle – то самое, в котором работал Питер Паркер. Набор состоит из 3772 деталек и 25 фигурок человечек по вселенной Marvel. Среди знаменитых персонажей в наборе можно найти Доктора Осьминога, Питера Паркера, Венома, Мистерио, Гоблина, Сорвиголову и Джей Джона Джеймсона.

Само здание состоит их четырёх модульных этажей, а также переднего и заднего двора. Общая высота в собранного виде составляет целых 82 сантиметра.

Стоимость набора Daily Bugle составляет $299 (около 22 тысяч рублей). В продаже он будет доступен с 1 июня 2021 года

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