Lego и IKEA выпустили конструктор и ящики для хранения деталей

Lego в сотрудничестве с IKEA представили коллекцию BYGGLEK. Новинка представляет собой контейнеры для хранения деталек конструктора.

Стоимость набора из трёх небольшие ящиков обойдётся в 799 рублей, а большие контейнеры от 999 рублей. Сам набор Lego из 200 деталей обойдётся в 1299 рублей.

В творческой среде, которую создают вокруг себя дети, взрослые часто видят беспорядок. Контейнеры BYGGLEK помогут детям и взрослым найти компромисс в необходимости уборки и принесут в дом радость творчества Дизайнер IKEA Андреас Фредрикссон.

Особенность BYGGLEK состоит в выступах на крышке и стенках контейнеров, которым совместимы со всеми деталями Lego. Таким образом в них можно хранить не только наборы конструктора, но и задействовать для творческой работы.

До России наборы BYGGLEK доберутся в октябре 2020 года.