Лампа вместо RTX 4090: на «Мегамаркете» продолжается афера с подменой товаров

Мошенники продолжают обманывать пользователей маркетплейса «Мегамаркет». Однако, если раньше подмена товаров касалась преимущественно iPhone, по крайней мере это следовало из жалоб в сети, то сейчас под раздачу попали и другие товары.

Telegram-канал «Baza» сообщает, что одному из пользователей мошенники заменили видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 за 262 тысячи рублей на лампу за 2 тысячи рублей.

По данным издания, заказ должен был прийти к 11 ноября, но в назначенный день доставки не было, после чего покупатель самостоятельно пытался выяснить, что с товаром. Сначала вину переложили на «Самокат», «Самокат» обвинил в задержке «СберЛогистику», а «СберЛогистика» снова отправила разбираться с «Мегамаркетом».

В итоге россиянин получил долгожданную посылку, но никакой видеокарты в ней не было. Сообщается, что с тех пор он пытается решить проблему, но поддержка его игнорирует, либо советует «решить вопрос без участия магазина».