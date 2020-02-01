Коронавирус выявил недостатки последних iPhone

К сожалению, даже болезни вносят свои коррективы в популярность смартфонов. Так случилось и со свирепствующим коронавриусом в Китае. В этой стране люди поголовно ходят в масках, которые снимают лишь тогда, когда принимают пищу. Но вот беда, сейчас это приходится делать и тогда, когда нужно разблокировать смартфон с помощью технологии Face ID для iPhone. Не всем это нравится, поэтому пользователи ищут альтернативу.

Именно поэтому у некоторых устаревших моделей смартфонов появляется второй шанс на популярность. В основном это касается устройств, у которых есть дактилоскопический сканер, например, iPhone 8 и iPhone SE. Более того, все с нетерпением ждут информации и даже выхода новых моделей iPhone SE 2 или iPhone 9, которые по слухам получат именно дактилоскопический сканер.

Также жители Китая с огромной ностальгией вспоминают технологию от Samsung, которая позволяла идентифицировать пользователя по радужке глаз. К сожалению, производитель отказался от использования этой технологии. А сейчас бы это очень помогло жителям Поднебесной. Как можно видеть, современные модели в такой ситуации оказались угрозой здоровью, а поэтому производителям стоит задуматься о возможности объединения нескольких способов идентификации пользователя.