Apple отказывается выплачивать 1 млн. долларов россиянам за взлом Face ID

Двое парней из Екатеринбурга смогли обмануть защиту Face ID на iPad Pro и тем самым разблокировать планшет. Также они решили заработать на уязвимости и обратились в Apple с требованием компенсации в один миллион долларов. Именно такую сумму пообещал глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич любому, кто сможет обойти защиту в продуктах корпорации.

Особых усилий для разблокировки Даниил и Никита не предпринимали. По словам первого он только хотел попросить кодовый пароль от планшета, как устройство открыло доступ через Face ID. В технической поддержки Apple сказали, что подобных случаев не бывает и рекомендовали сбросить настройки Face ID и установить защиту снова. Компенсацию парни не получили, но они не собираются останавливаться и продолжат требовать озвученную сумму представителем Apple.