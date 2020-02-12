Коронавирус может затормозить производство iPhone 12

Источники DigiTimes предрекают дефицит будущих iPhone 12. По их мнению, коронавирус сильно затормаживает тестирование и разработку следующего флагмана Apple.

Вспышка болезни повлияла на работу многих китайских заводов и поставщиков, которые являются важной цепочкой в процессе создания новых iPhone. Повлияла это еще мягко сказано — многие предприятия просто закрыты.

Эксперты предполагают, что на выход iPhone 9 (SE 2) коронавирус повлиять не успел. На время возникновения нестабильной ситуации, смартфоны уже были запущены в производство. Есть вероятность, что их представят с небольшим опозданием, но это максимум что им грозит.





Рендеры iPhone 9

С iPhone 12 ситуация обратная. DigiTimes сообщает, что на данном этапе купертиновцы должны были отправить в Китай своих инженеров для проведения теста EVT (Engineering Validation Test) на прототипах будущих смартфонов. Этот тест является важным процессом перед запуском производства устройств. Происходящее в Китае, конечно же, не позволяет отправить туда сотрудников.





Рендеры iPhone 12 Pro

К тому же, вспомните официальные заявления Qualcomm и Apple, которые работал над чипами 5G для новинок. Уже тогда компании заявляли, что работают в ускоренном режиме и в сжатые сроки планируют изготовить те самые чипы. Коронавирус точно ни у кого в планах не был. Следовательно, это также может сказаться на устройствах или их поставках.

Усугубляет все нестабильность ситуации. Никто не знает, когда это прекратится и все компании смогут встать на привычные рельсы. Скорее всего, производитель в любом случае проведет традиционную презентацию в сентябре. Однако, поставки смартфонов будут происходить не так быстро.

Вот так челлендж у Apple в этом году.