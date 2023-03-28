Конгресс США требует принять меры против Sony за препятствие развитию Xbox в Японии

Несколько членов Конгресса США обратились к администрации президента Джо Байдена с просьбой провести расследование деятельности японской компании Sony и ее предполагаемого антиконкурентного поведения. По мнению конгрессменов, Sony преднамеренно ограничивает выход японских игр на консоли Xbox, что противоречит торговым договоренностям между США и Японией.

Стоит отметить, что ранее официальные представители Microsoft заявляли о необходимости проведения отдельного обсуждения и расследования действий Sony, которые, по их мнению, являются антиконкурентными.

Данный запрос к администрации президента США связан с возросшей конкуренцией между игровыми консолями в мире.