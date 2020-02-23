Концепт iOS 14 показали на видео

Дизайнер Стейн ван Остервейк опубликовал видео с подробным концептом iOS 14. Основывался мужчина на известных утечках и слухах. Он предположил, что новая прошивка получит те функции, о которых давно просили пользователи.

Обновления iOS 14 могут затронуть много деталей: изменятся иконки приложений, появятся виджеты на экране блокировки и обновится работа входящих звонков — добавятся уведомления на экране и панель для управления вызовом.

Также в системе появится новое приложение Translate, который позволит переводить текст с объектов и озвучивать фразы в режиме разговора.

Концепт выглядит вполне реалистично. Однако, ожидания дизайнеров и пользователей не всегда совпадают с мнением Apple. Поэтому надеяться на 100-процентное совпадение с будущей iOS рассчитывать не стоит.

На “фантазии” других дизайнеров на тему этой прошивки можно посмотреть тут.