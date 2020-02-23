Клавиатура для iPad Pro может получить тачпад
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Новости

Клавиатура для iPad Pro может получить тачпад

В этом году Apple должна представить обновленный iPad Pro. Ожидается, что вместе с ним компания представит новую чехол-клавиатуру. Сейчас появились качественные рендеры этой клавиатуры.

На изображениях видно, что на панели добавится широкий тачпад. Это сделает iPad еще более приближенным и похожим на MacBook Pro. Преимущества такого нововведения очевидны — пользование станет намного удобнее и функциональнее.

  • Ipad Pro Smart Keyboard
  • Ipad Pro Smart Keyboard

Инсайдеры сообщают, что массовое производство обновленного чехла-клавиатуры начнется одновременно с новым iPad Pro. Дата выхода последнего пока что под вопросом. Некоторые источники утверждают, что планшет представят вместе с iPhone SE 2, другие говорят, что презентация состоится только осенью.

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