У «КиноПоиска» новый логотип и стиль к 18-летию

Российский сервис «КиноПоиск» изменил логотип и стиль. Это было сделано в честь 18-летия проекта. Теперь сайт избавился от приставки HD, получил новый интерфейс и оформление.

Внешний вид разрабатывали в «Яндексе» совместно с агентствами DixonBaxi и Depot. Логотип и шрифты создавались при участии Contrast Foundry, а общий стиль создавали вместе с Tuman Studio. При этом необычное написание буквы «К» в названии сервиса символизирует объединение людей, которых притягивает сила кино.

Мы меняемся, но остаёмся верны вам и себе. Уже 18 лет «КиноПоиск» — это источник света такой силы, которая способна собрать вместе миллионы людей, любящих кино. Заявление команды «КиноПоиска»







Визуальное обновление затронет все версии сайта и будет разоврачиваться постепенно. Сначала новый логотип и оформление появиятся на телевизорах, потом на мобильных устройствах и ПК.