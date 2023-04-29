Россия и Турция создадут платежную систему для туристов

Россия и Турция работают над созданием совместной платежной системы, которая позволит российским туристам оплачивать покупки в турецких магазинах и онлайн. Новая система получила название Rebit kart. Пока неизвестно, позволит ли система оплачивать смартфоном через NFC.

Чтобы совершать платежи, пользователь должен будет скачать приложение Rebit kart. Кроме того, система позволит оплачивать покупки онлайн, включая бронирование номеров в отелях.

Согласно изданию Sabah, запуск новой системы запланирован на этот летний период.