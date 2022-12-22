Кампанию нейросети по созданию голых девушек забанили на Kickstarter

На площадке Kickstarter заблокировали кампанию по сбору денег на нейросеть Unstable Diffusion, которая умеет генерировать изображения 18+. Это пояснили новыми правилами площадки. Как отмечается, теперь они стали более жёсткими.

Отныне на площадке нельзя:

Копировать творчество реальных художников;

Подражать их творчеству без согласия;

Причинять кому-либо вред (какой именно — неясно);

Эксплуатировать любое сообщество для своих целей (тоже весьма размытая формулировка).

В итоге, собранные деньги вернули участникам финансирования. А ведь бэкеры вложили более 56 тысяч долларов только за первую неделю. Судя по всему, это сделано после ряда жалоб со стороны художников, поскольку авторы нейросети открыто заявили, что брали для обучения изображения с ArtStation, DeviantArt и других площадок.

При этом разработчики не унывают, они уже запустили сбор средств прямо у себя на сайте. Там собрано уже более 15 000 долларов.