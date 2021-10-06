Круглый смартфон Cyrcle Phone 2.0 собрал на Kickstarter сумму для запуска

На Kickstarter запустили кампанию по сбору денег на выпуск смартфона Cyrcle Phone 2.0, представленного месяц назад. Новинка получит круглый экран с разрешением 800 х 800 точек и диаметром 3,45 дюйма.

Внутри установлена неназванная платформа Qualcomm, есть 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти eMMC. Также в наличии слот для карт памяти microSD, 13-мегапиксельная камера, два разъёма для наушников и два порта USB (USB 2.0 и USB 3.0). Из беспроводных систем отметим Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 и модуль NFC. А вот ёмкость батареи всего 2000 мА•ч.

В качестве ОС заявлена Android 10, а оболочка поддерживает функцию оконного режима для приложений.

На данный момент собрано почти 15 тысяч долларов, хотя запрашивалось всего 10 тысяч. Цена устройства по предзаказу составляет 700 долларов (версии по 600 долларов уже раскупили). Релизная же версия оценивается в 1000 долларов.

Поставки начнутся примерно через год после окончания кампании.