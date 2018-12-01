Как изменилась графика Cyberpunk 2077: сравнение версий 2018 и 2020 годов

Два года — это существенный срок при геймдеве. И потому неудивительно, что за период с 2018 по 2020 годы графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась. Пользователь YouTube под псевдонимом Cycu1 поделился интересным видеосравнением двух предварительных сборок игр.

И, как оказалось вместо того, чтобы понизить качество визуальных эффектов, в CD Projekt RED улучшили их. Само собой, львиную долю преимуществ несёт новое освещение, реализованное за счёт трассировки лучей. Это позволяет окружающей среде выглядеть более реалистичной.

Это один из редких случаев, когда новая сборка выглядит лучше, чем предыдущая. Таким образом, будем надеяться, что CD Projekt RED понизит планку, как это было с The Witcher 3.

При этом отметим, что сборку, которую показали журналистам в рамках вчерашнего тематического эфира Night City Wire, пока ещё преследуют «детские болезни», потому разработчики и взяли тайм-аут до 19 ноября, чтобы исправить эти ошибки.

В числе таковых можно отметить проблемы, когда персонаж проходит через объекты. Но подобное — неизбежный процесс разработки. Остаётся надеяться, что к релизу всё это поправят.