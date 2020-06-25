Что показали на Night City Wire — новый трейлер и анонс аниме

Недавно завершился первый эфир Night City Wire, в рамках которого студия CD Projekt RED рассказала новости о Cyberpunk 2077. Там показали геймплей, представили новые механики и анонсировали аниме по мотивам.

Трейлер, показанный в рамках эфира, выглядит круто и брутально — стрельба, кровь и колоритные персонажи. А в русской его версии есть и неприкрытые ругательства. В конце же ролика показали персонажа Киану Ривза.

Также презентована версия аниме по мотивам игры. Проектом занимается студия Trigger, музыку пишет Акира Ямаока. При этом важно, что это будет отдельная история, как и в случае с комиксом. Хотя не исключено, что пара-тройка знакомых персонажей или мест появится и на экране.

Ожидается, что шоу выйдет в 2021-м на Netflix и получит подзаголовок Edgerunners.

Наконец, создатели показали новую игровую механику — брейнданс. Это технология, позволяющая переживать чужие воспоминания, исследовать локации, планировать миссии и так далее. Это было показано на примере убитого бандита, воспоминания которого переживает Ви, чтобы понять, как именно тот погиб.

Также многие журналисты уже начали описывать свои впечатления от игры. И хотя пока в Cyberpunk 2077 хватает багов, проект явно очень многообещающий. Остаётся дождаться релиза 19 ноября. Если, конечно, его снова не перенесут.

А вот так выглядят скриншоты.