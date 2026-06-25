GTA VI для PS5 получила региональную блокировку кодов. На Xbox её нет

Rockstar обновила страницы поддержки и подтвердила, что коды из коробочных изданий GTA VI для PS5 будут привязаны к региону.
Активировать ключ можно только на аккаунте PlayStation, зарегистрированном в той же зоне, для которой выпущена копия. Привязка определяется не страной покупки, а регионом самой учётной записи. России в списках поддерживаемых стран нет.
«Физическое» издание
Коробочная версия здесь условная. Диска внутри нет, лежит код для загрузки. Поэтому региональные правила работают ровно так же, как у цифровой версии, и коробка не даёт никакого обхода блокировок.
Rockstar разбила регионы
Официальная справка делит страны на несколько групп:
- Северная Америка. Коды для США и Канады работают только на аккаунтах этих двух стран.
- Великобритания. Вынесена в отдельную зону.
- Латинская Америка. Своя группа, от Аргентины до Мексики.
- Остальной EMEA и Азия. Самый большой блок: Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Индия, Израиль, ЮАР и ещё около двух десятков стран.
- Япония. Отдельный случай: код сгорает через 170 дней после даты выпуска из-за местного регулирования.
Что это значит для игроков в России
России нет ни в одном списке. Ключ, рассчитанный на любую из перечисленных зон, на российском аккаунте PlayStation не активируется.
Запустить игру в РФ получится только одним способом: завести профиль PlayStation в одном из поддерживаемых регионов и взять соответствующую ему версию, коробочную или цифровую.
На Xbox блокировки нет
Важная деталь, которую многие пропустили: на Xbox региональной привязки кодов нет. Для владельцев Series X|S вся история с регионом аккаунта попросту не действует.
Даты, локализация и цены
Отгрузка коробок и выдача в рознице стартуют 12 ноября, релиз — 19 ноября. Предзагрузка открывается тоже 12 ноября, чтобы код можно было активировать заранее.
GTA VI получит текстовый перевод на русский. Цифровые издания на PS5 стоят 79,99 и 99,99 доллара за Standard и Ultimate. «М.Видео», по ранее опубликованным данным, заявляла коробку за 9 999 рублей.