Лувр защищали паролем уровня «1234»

Во Франции расследуют одно из самых дерзких ограблений последних лет — кражу королевских драгоценностей из Лувра. Пока расследование продолжается, СМИ обратили внимание на давние проблемы с безопасностью музея.

Как сообщает французская газета Libération, в ходе аудита, проведённого ещё в 2014 году национальным агентством кибербезопасности, выяснилось, что пароль от системы видеонаблюдения музея был «Louvre». Позднейшие проверки выявили и другие серьёзные нарушения — устаревшее программное обеспечение, которому более 20 лет, а также лёгкий доступ к крыше здания во время строительных работ.

Хотя пока нет подтверждений, что именно эти уязвимости способствовали ограблению, эксперты называют ситуацию показательным примером халатности в сфере кибербезопасности.

Ограбление произошло утром 26 октября, во время работы музея. Преступники подъехали на небольшом грузовике с выдвижной лестницей, проникли в галерею со второго этажа и за восемь минут вынесли украшения, оцениваемые в десятки миллионов долларов. Пострадавших нет, но драгоценности пока не найдены.

Лувр уже не впервые становится местом громких краж: в 1911 году из музея похитили «Мону Лизу», а предыдущее крупное ограбление произошло в 1998 году.