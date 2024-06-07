Яндекс Переводчик улучшили с помощью нейросети YandexGPT

Яндекс использовал возможности большой языковой модели YandexGPT для улучшения функциональности Яндекс Переводчика. Сервис стал точнее анализировать контекст, правильно интерпретировать фразеологизмы и профессиональную терминологию, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, улучшилась работа с длинными и сложными текстами, а также качество перевода статей узконаправленной тематики.

Большая языковая модель YandexGPT обладает способностью создавать тексты высокой сложности с разнообразной лексикой и стилистикой, включая специализированную терминологию. Используя эту возможность, Яндекс задействовал модель для формирования эталонных примеров для переводчика, которые помогли расширить датасет и повысить его качество.

Как показала оценка эффективности, в 57% случаев обновленный Яндекс Переводчик показывал лучшие результаты.